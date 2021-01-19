Uşak'ta kumar operasyonları

Uşak'ta iki farklı kumar operasyonunda 14 kişiye, 33 bin 690 lira para cezası kesildi.

Uşak'ta iki farklı kumar operasyonunda 14 kişiye, 33 bin 690 lira para cezası kesildi.

Bozkurt Mahallesi'nde bir evde kumar oynatıldığı ihbarı alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, evdeki 9 kişiye "kumar oynamak" ve "sosyal mesafeye uymamak" suçlarından 17 bin 940 lira para ceza kesildi.

Öte yandan Köme Mahallesi'nde bir kıraathanede kumar oynandığı bilgisini alan ekipler, buradaki 5 kişiye de 15 bin 750 lira ceza uyguladı.

Operasyonlarda, 14 kişiye toplamda 33 bin 690 lira para cezası verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık