Uşak'ta kum yüklü tır devrildi
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Uşak'ta kum yüklü tır devrildi

Uşak'ın Ulubey ilçesinde kum yüklü tır yan yattı.

Uşak'ta kum yüklü tır devrildi
13.07.2020 00:39 | Son Güncelleme: 13.07.2020 01:44

Uşak'ın Ulubey ilçesinde kum yüklü tır yan yattı. Sürücü kazada yaralanırken kumlar yol kenarındaki tarlaya saçıldı.

Kaza, Uşak'ın Ulubey ilçe girişinde meydana geldi. 64 SF 646 plakalı tır sürücüsü Haydar Erdem, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan tır, ters şerie geçerek tarladadorsesiyle birlikte yan yattı. Yan yatan tırda bulunan toprak yola ve yol kenarında bulunan tarlaya saçıldı. Kaza yerindeki vatandaşların ihbarları üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Tıra sıkışan sürücü, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu sıkıştığı yerden kurtarıldı. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Uşak Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - UŞAK

Kaynak: İHA

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