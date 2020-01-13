Uşak'ta kullanılmayan evde yangın çıktı
Haberler » 3. Sayfa » Uşak'ta kullanılmayan evde yangın çıktı - Haberler

Uşak'ta kullanılmayan evde yangın çıktı

Uşak'ta kullanılmayan müstakil evde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

13.01.2020 16:26 | Son Güncelleme: 13.01.2020 16:31
Uşak'ta kullanılmayan evde yangın çıktı

'ta kullanılmayan müstakil evde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.


Yangın, Ünalan Mahallesi Güldibi Sokak'ta bulunan kullanılmayan müstakil evde öğle saatlerinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı evi bir anda alevler sardı. Evden çıkan dumanları fark eden çevre sakinleri itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Ekipler yangını güçlükle kontrol altına alırken, yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.


Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - UŞAK

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler