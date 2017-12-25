Uşak'ta Kudüs Gecesi Etkinliği

Uşak Belediyesi ile Kardeşlik ve Dayanışma Platformu tarafından "Kudüs Gecesi" etkinliği düzenlendi.



Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.



Etkinliğe konuşmacı olarak katılan Adem Yıldırım, Kudüs'ün tek başına Filistin'in davası olmadığını Kudüs'ün İslam alemi için Kıble davası olduğunu belirti.



Kudus'ü savunmanın önemine değinen Yıldırım,"Kudüs'ün bağımsızlığını savunmak aslında tüm şehitlerimizin bağımsızlığını savunmaktır. Kudüs'ün bağımsızlığı 1945'te gittiğinden beri bu acımız sürüyor. Bugün Mescid-i Aksa'ya ibadet için gittiğimizde İsrail askerini görmek ve onların koyduğu arama cihazlarından geçip namaza gitmek bizi incitiyor. Müslümanların onurunu zedeleyen tabloyu sonlandırmamız lazım. Öyle bir tablo çiziliyor öyle bir görüntü yapılıyor ki Avrupa sonsuz medeni batı sonsuz medeni ve Müslümanlar da adeta canavar gibi gösteriliyor, yok öyle bir şey. Biz Avrupa'yı da biliyoruz onların sabıkalarını da biliyoruz. Önce biz Müslümanlar olarak aramızdaki bağı ve samimiyeti arttırmamız lazım." dedi.



Konuşmalardan sonra Cavit Tatlı "Kaybolan Çocukluk ve Hiçe Sayılan Hukuk" isimli sunumunu gerçekleştirdi.



Etkinlik Ömer Karaoğlu'nun konseri ile son buldu.



Etkinliğe AK Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay, Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan ve vatandaşlar katıldı.