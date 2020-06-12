Uşak'ta koyun otlatmaya çıkan kişi, ölü bulundu
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Uşak'ta koyun otlatmaya çıkan kişi, ölü bulundu

Uşak'ın Eşme ilçesinde koyun otlatmak için evden çıkan kişi, arazide ölü bulundu.

Uşak'ta koyun otlatmaya çıkan kişi, ölü bulundu
12.06.2020 14:41 | Son Güncelleme: 12.06.2020 15:16

Uşak'ın Eşme ilçesinde koyun otlatmak için evden çıkan kişi, arazide ölü bulundu.

İlçeye bağlı Narıncalı köyünde yaşayan 53 yaşındaki Cemal Akgün, dün koyun otlatmak için evinden ayrıldı.

Akgün evine dönmeyince yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

Isparta Jandarma Arama Kurtarma timi, AFAD ve UMKE ekipleri, Akgün'ün bulunması için özel eğitimli köpekle arama çalışması başlattı.

Yapılan aramada, Akgün'ün cesedi evine yaklaşık 3 kilometre mesafede boş arazide bulundu.

Akgün'ün, sağlık sorunları nedeniyle ölmüş olabileceği belirtildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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