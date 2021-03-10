Uşak'ta koyun otlatan kadının öldürülmesine ilişkin davada 4 sanığa hapis cezası

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde bir kadının koyun otlatırken öldürülmesi ve koyunlarının çalınmasıyla ilgili yargılanan 5 sanıktan biri 29 yıl 5 ay 10 gün, 3'ü 5 ay ile 1 yıl 8 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı, bir sanığın ise beraatine karar verildi.

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde bir kadının koyun otlatırken öldürülmesi ve koyunlarının çalınmasıyla ilgili yargılanan 5 sanıktan biri 29 yıl 5 ay 10 gün, 3'ü 5 ay ile 1 yıl 8 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı, bir sanığın ise beraatine karar verildi.

Uşak 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz sanıklar Z.D. ve A.K, tarafların yakınları ve avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanıklar Bayram Kocamış, Yılmaz Kocamış ve Ahmet Kocamış ise bulundukları cezavinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Sanık Bayram Kocamış savunmasında, koyunların çalıntı olduğunu bilmediğini öne sürerek, "Çalıntı olduğunu bilseydim aynı gün jandarmaya gider ve haber verirdim. Suç eşyasını satın almadan cezalandırılmayı kabul etmiyorum. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Hakkındaki suçlamaları reddeden tutuklu sanık Yılmaz Kocamış da "Diğer sanıklar söz konusu suçları benim üzerime atıyorlar. Bu suçları ben işlemedim. Bu cinayeti kesinlikle ben işlemedim. Beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Maktul Gülşen Gündüz'ün kızı Sevgi Soyak ise "Sanıklar hem annemi öldürdü hem de hayvanlarını çaldılar. Babam, annemin acısına dayanamadı ve bir süre sonra o da hayatını kaybetti. Sanıklar annemin köpeğini de öldürdüler. Sanıkların hepsinin en ağır cezayı almasını talep ediyorum." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Yılmaz Kocamış'a "kasten adam öldürme" suçundan 25 yıl, "silahla yağma" suçundan 4 yıl 2 ay, maktulün köpeğini öldürmesinden dolayı "mala zarar verme" suçundan da 3 ay 10 gün, toplamda 29 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası verdi.

Tutuklu sanıklar Bayram Kocamış ve Ahmet Kocamış'a "suç eşyasını satın almak" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası, 33 bin 320 lira da para cezası verilerek, hükümle tahliye edilip, yurt dışına çıkış yasağı konuldu. Tutuksuz sanıklardan Z.D'ye 5 ay hapis cezası ve 8 bin 320 lira para cezası veren mahkeme heyeti, A.K'nin de beraatına hükmetti.

Sivaslı ilçesi Eldeniz köyünde, 7 Mayıs'ta öğle saatlerinde koyun otlatmak için araziye çıkan Gülşen Gündüz (68) akşam köye dönmeyince yakınları kayıp başvurusu yapmıştı. Köylüler, jandarma AFAD ve UMKE ekiplerinin arama çalışmasında, kadının cesedi ertesi gün sabah köye 4 kilometre uzaklıkta bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık