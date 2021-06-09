Uşak'ta Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettiği belirlenen 17 kişiye para cezası verildi
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Uşak'ta Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettiği belirlenen 17 kişiye para cezası verildi

Uşak'ta Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettiği belirlenen 17 kişiye para cezası verildi
Anadolu Ajansı / Orhan Sunal - Haberler | Güncel

Uşak'ta bir kahvehanede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettiği belirlenen 17 kişiye para cezası verildi.

Uşak'ta bir kahvehanede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettiği belirlenen 17 kişiye para cezası verildi.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sarayaltı Mahallesi'ndeki bir kahvehanede denetleme yaptı.

Kahvehanede oynadığı belirlenen 16 kişi ile işletmeciye 900'er lira para cezası uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Sunal

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