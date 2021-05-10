Kovid-19 tedbirlerine uymadığı belirlenen 427 kişiye para cezası kesildi

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Uşak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma sürecinde kuralları ihlal ettiği belirlenen 427 kişiye para cezası uygulandı.

Uşak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma sürecinde kuralları ihlal ettiği belirlenen 427 kişiye para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre tam kapanma sürecinin başladığı 29 Nisan'dan bu yana polis ekiplerince kentte 427 kişinin kuralları ihlal ettiği belirlendi. Bu kişilere toplam, 384 bin 300 lira ceza kesildi.

Öte yandan denetimler kapsamında Ankara-İzmir kara yolu başta olmak üzere kentin farklı noktalarında oluşturulan 10 uygulama noktasında polis ekiplerince araçlar durdurulup sürücülere izin belgeleri soruluyor. Kentin işlek noktalarından olan İsmet Paşa Caddesi, Zübeyde Hanım Caddesi ve Atapark'ta yayaların kimlik ve muafiyet belgeleri kontrol ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık