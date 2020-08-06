Uşak'ta Kovid-19 tedbirleri denetimi
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Uşak'ta Kovid-19 tedbirleri denetimi

İçişleri Bakanlığınca "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla Türkiye genelinde uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimleri, Denizli, Manisa ve Uşak'ta devam ediyor.

06.08.2020 18:03 | Son Güncelleme: 06.08.2020 18:08

İçişleri Bakanlığınca "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla Türkiye genelinde uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimleri, Denizli, Manisa ve Uşak'ta devam ediyor.

Denizli'de Vali Ali Fuat Atik, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk'ün katılımıyla Bayramyeri Meydanı ve Kaleiçi Çarşısı'nda işletmeler denetlendi.

Maskesi olmayanları uyaran, bazı vatandaşlara maske takan Vali Atik, fatura yatırmak isteyen 73 yaşındaki Hasan Keklik'e yardım etti.

Vali Atik, gazetecilere, kentte sosyal mesafeye uyulduğunu belirterek, "Maske takma oranının da çok yüksek olduğunu söyleyebilirim. Aşırı sıcak nedeniyle bunalan bazı vatandaşlarımızın maskelerini çıkardıklarını gördük. Sempatik uyarılarla vatandaşımıza maske takıp mesafeye dikkat etmeleri gerektiğini söyledik." diye konuştu.

Kentte salgın sürecini sıkıntısız atlatmak için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Atik, genel olarak alınan önlemlere uyulduğunu gördüklerini söyledi.

Atik, kentin, vaka olarak kötü durumda olmadığına dikkati çekerek, "Denizli, vaka sayısında Türkiye ortalamasının altında. Ama bu bizi gevşetmemeli ve rehavete sürüklememeli. Bu sayısal verilerin Türkiye ortalamasından düşük olması, vatandaşlarımızın kurallara uyduğunun bir göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Manisa

Manisa'da da Yunusemre ilçesindeki denetimlere katılan Vali Yaşar Karadeniz, işletmelerde sosyal mesafe kuralı, hijyen ve maske kullanımı zorunluluğuna uyulup uyulmadığını kontrol etti, iş yeri sahipleri ve müşterilere kuralları hatırlattı.

Vali Karadeniz, Manisa'daki Kovid-19 vakalarında artışın olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"İlçelerimizin bazılarında ve il merkezinde biraz artışımız var. Bunu aşağılara çekmek zorundayız, ben çekeceğimize de inanıyorum. Hastanelerimizde yatak sayımızla ilgi bir sıkıntı yok. Ağır hasta yönünden şu an hastanelerimizi tehdit eden bir sıkıntımız yok.

Önümüzdeki ay okulları açma konusu gündeme gelecek. Bizim o ana kadar kurallara sonuna kadar riayet ederek bu sayıları aşağıya indirmemiz gerekiyor. Çocuklarımızı güven içinde, gözümüz arkada kalmadan okula gönderebilelim. Bugünkü denetimimizde maksadımız birilerinin canını yakmak değil, virüsün canını yakmak, onu bitirmek. Bu süreçte tüm vatandaşlarımızın, kamu kurum ve kuruluşlarımızın kurallara riayet etmelerini bekliyorum."

Uşak

Uşak'ta Sigorta Pazar Yeri ve Ata Park mevkisinde devam eden denetimlere katılan Vali Funda Kocabıyık da esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Salgının yayılmasını engellemek için herkese görev düştüğünü ifade eden Kocabıyık, "Denetimlerim sırasında özellikle market, kafeterya ve lokantalarda iş yeri sahiplerimizin tedbirlere sıkı sıkıya uyduğunu görmek beni oldukça memnun etti. Bu duyarlılıkla ümit ediyorum ki bu süreci en az olumsuzlukla sonlandıracağız." dedi.

Denetimler sırasında Vali Funda Kocabıyık'a, Belediye Başkan Vekili Gökhan Yalçın, Uşak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Atalay Savaş da eşlik etti.

Uşak'ta Kovid-19 tedbirleri denetimi

Kaynak: AA

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