Uşak'ta Kovid-19 kurallarını ihlal ederek okey oynayanlara para cezası

Uşak'ta yeni tip koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek biri ruhsatsız iki kıraathanede okey oynayan 29 kişiye 91 bin 350 lira para cezası verildi.