Kovid-19 denetimlerine atlı polisler de katılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kovid-19 denetimlerine atlı polisler de katılıyor

Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel

Uşak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik denetimlerde, atlı polisler de görev alıyor.

Uşak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik denetimlerde, atlı polisler de görev alıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bünyesinde iki hafta önce kurulan "atlı polis timi" çalışmalarına başladı.

İki polis memuru, atlarla, Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlamasında Atapark bölgesinde devriye faaliyeti gerçekleştirdi.

Öte yandan sokağa çıkma kısıtlamasında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de kent genelinde denetimlerini sürdürüyor.

İzmir-Ankara kara yolu başta olmak üzere kentin birçok noktasında araçlar durdurulup sürücülere izin belgeleri soruluyor.

Yine kentin işlek noktalarından olan İsmet Paşa Caddesi ve 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda da denetimler devam ediyor.

Kovid-19 denetimlerine atlı polisler de katılıyor
Kovid-19 denetimlerine atlı polisler de katılıyor
Kovid-19 denetimlerine atlı polisler de katılıyor
Kovid-19 denetimlerine atlı polisler de katılıyor
Kovid-19 denetimlerine atlı polisler de katılıyor
Kovid-19 denetimlerine atlı polisler de katılıyor
Kovid-19 denetimlerine atlı polisler de katılıyor
Kovid-19 denetimlerine atlı polisler de katılıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

Evini yakan kadın, apartman kapısını kilitleyip kaçtı! Bina sakinleri son anda kurtuldu
Evini yakan kadın, apartman kapısını kilitleyip kaçtı! Bina sakinleri son anda kurtuldu
Son dakika haberi... Daire kavgasında ağabeyini öldürdü
Son dakika haberi... Daire kavgasında ağabeyini öldürdü
Uyuşturucuyla yakalandı, polise 'Gençliğim çürüsün istemiyorum' dedi
Uyuşturucuyla yakalandı, polise 'Gençliğim çürüsün istemiyorum' dedi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Hasan Polatkan Mustafa Şentop Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Murat Boz Oğuzhan Koç Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Cristiano Ünal Aysal Ergin Ataman Burak Yılmaz Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kovid-19 denetimlerine atlı polisler de katılıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.5.2021 16:46:15. #1.14#

title