Uşak'ta Kovid-19 denetimleri sürüyor
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Uşak'ta Kovid-19 denetimleri sürüyor

Uşak'ta Kovid-19 denetimleri sürüyor
Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel

Uşak'ta, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında denetimler devam ediyor.

Uşak'ta, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında denetimler devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından 6 Mart'ta açıklanan illere göre risk haritasında 100 binde 10,83 vakanın görüldüğü Uşak'ta geçen süreçte bu oran 240'a kadar ulaştı.

Ülke genelinde 29 Nisan'da başlayan 17 günlük tam kapanma sürecinin ardından Türkiye genelinde olduğu gibi Uşak'ta da vaka sayıları düşüşe geçti.

Son açıklanan risk haritasında Uşak'ta 100 binde 64,69 vaka tespit edildi.

Kademeli normalleşme süreciyle birlikte özellikle kentin işlek noktalarından İsmet Paşa Caddesi, Zübeyde Hanım Caddesi, 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ise kent genelinde denetimlerini sürdürüyor.

Motosikletli polis ekipleri kentin işlek noktalarında devriye atıyor, özellikle bankalar ve kurumlar önünde bekleyen vatandaşları sosyal mesafeye dikkat etmesi konusunda uyarıyor.

Polis ekipleri sık sık, "Lütfen rehavete kapılmayalım. Tedbiri elden bırakmayalım. Maske takmaya ve sosyal mesafeye uymaya dikkat edelim. Tüm kurallara hassasiyetle uyarak bu dönemi inşallah hep birlikte aşacağız." şeklinde anons yaparak halkı daha dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

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