Uşak'ta Kovid-19 aşısına gençlerden yoğun ilgi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Uşak'ta Kovid-19 aşısına gençlerden yoğun ilgi

Uşak'ta Kovid-19 aşısına gençlerden yoğun ilgi
Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık - Haberler | Sağlık

Uşak'ta 18 yaş ve üzeri gençler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamındaki aşılama uygulamasına yoğun ilgi gösteriyor.

Uşak'ta 18 yaş ve üzeri gençler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamındaki aşılama uygulamasına yoğun ilgi gösteriyor.

Kent genelinde aşılama çalışmaları tüm hızıyla sürerken 18 yaş ve üzerindeki vatandaşlar da kendilerine aşı tanımlanmasıyla sağlık merkezlerine başvurmaya başladı.

Günde yaklaşık 9 bin aşılama işleminin gerçekleştirildiği kentte, toplam yapılan aşı sayısı 247 bini, 1. doz aşı uygulanan kişi sayısı 166 bini ve ikinci doz uygulanan kişi sayısı ise 124 bini geçti.

Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde aşısını yaptıran 19 yaşındaki Emin Can Karaçor, AA muhabirine salgına karşı herkesin aşısını olması gerektiğini belirterek, "Aşı tanımlanınca hemen başvurdum. Herkes sağlık merkezlerine gidip aşısını olabilir. Aşı olurken hiç canım yanmadı." dedi.

24 yaşındaki Ozan Uludağ da aşı sırası geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi. 20 yaşındaki Dilara Özkaya ise sırası gelen herkesi aşı olmaya davet etti.

Uşak'ta Kovid-19 aşısına gençlerden yoğun ilgi
Uşak'ta Kovid-19 aşısına gençlerden yoğun ilgi
Uşak'ta Kovid-19 aşısına gençlerden yoğun ilgi
Uşak'ta Kovid-19 aşısına gençlerden yoğun ilgi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

Sinovac'da 3'üncü ay sonuçları: Antikor düşse de hastalanan kişi sayısı yüzde 2'lerde kaldı
Sinovac'da 3'üncü ay sonuçları: Antikor düşse de hastalanan kişi sayısı yüzde 2'lerde kaldı
Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu: (3)
Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu: (3)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Muharrem İnce Süleyman Soylu Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Ozan Tufan Metin Oktay Okay Yokuşlu Merih Demiral
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Uşak'ta Kovid-19 aşısına gençlerden yoğun ilgi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.06.2021 17:10:57. #1.13#

title