Uşak'ta koronavirüse karşı tedbirler
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki polis araçları ve hizmet binaları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte edildi.
31.03.2020 12:08 | Son Güncelleme: 31.03.2020 12:08
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki polis araçları ve hizmet binaları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte edildi.
Kentteki kolluk kuvvetlerinin sağlıklı bir şekilde görev yapabilmeleri amacıyla vatandaşa sürekli hizmet verdiği ekip otoları ile emniyet hizmet binalarında dezenfeksiyon işlemi uygulandı.
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Kaynak: AA