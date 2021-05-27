Uşak'ta kontrol çıkan araç yan devrildi; 4 yaralı
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Uşak'ta kontrol çıkan araç yan devrildi; 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Köksal Kılınç - Haberler | 3. Sayfa

Uşak'ta kontrol çıkan araç yan devrildi; 4 yaralı Uşak'ta kontrolü kaybolan hafif ticari araç yan devrildi.

Uşak'ta kontrol çıkan araç yan devrildi; 4 yaralı

UŞAK - Uşak'ta kontrolü kaybolan hafif ticari araç yan devrildi. Araç içerisindeki biri çocuk 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza İzmir - Uşak istikametine Güre'de meydana geldi. İddialara göre Ramazan Fındık, kontrolündeki 35 ALS 709 plakalı Renault Kangoo model hafif ticari aracın kontrolünü kaybetti. Kontrolü kaybolan araç yol üzerinde yan devrildi. İhbarlar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri araç içerisinde yaralanan sürücü Ramazan Fındık, Murat Fındık, Zübeyde Gökçimen ve A.F.'yi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Uşak'ta kontrol çıkan araç yan devrildi; 4 yaralı
Uşak'ta kontrol çıkan araç yan devrildi; 4 yaralı
Uşak'ta kontrol çıkan araç yan devrildi; 4 yaralı
Uşak'ta kontrol çıkan araç yan devrildi; 4 yaralı
Uşak'ta kontrol çıkan araç yan devrildi; 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Köksal Kılınç

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