Uşak'ta komşusunu öldüren kişi tutuklandı - Haberler
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Uşak'ta komşusunu öldüren kişi tutuklandı

AA, Mehmet Çalık - Güncel
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Uşak'ta komşusunu öldüren kişi tutuklandı

Uşak'ta komşusunu tabancayla ateş ederek öldüren zanlı tutuklandı.

UŞAK (AA) - Uşak'ta komşusunu tabancayla ateş ederek öldüren zanlı tutuklandı.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 4'üncü Seher Sokak'ta, aralarında husumet bulunan komşusunu tabancayla ateş ederek öldüren 79 yaşındaki K.İ. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olay

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 4'üncü Seher Sokak'ta yaşayan K.İ, dün yan komşusu Haydar Çakar'a (76) evinin önünde tabancayla ateş etmiş, ağır yaralanan Çakar, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetmişti. K.İ. polis tarafından gözaltına alınmıştı.

K.İ. ifadesinde, Çakar'ın eşine kötü gözle baktığını iddia ederek aralarında bu yüzden husumet bulunduğunu öne sürmüştü.

Uşak'ta komşusunu öldüren kişi tutuklandı

AA / Mehmet Çalık - Güncel

Uşak, Güncel, Haberler

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