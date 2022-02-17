Uşak'ta komşular arası çıkan kavgada 1 kişi tüfekle yaralandı - Haberler
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Uşak'ta komşular arası çıkan kavgada 1 kişi tüfekle yaralandı

AA, Mehmet Çalık - Güncel
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Uşak'ta komşular arası çıkan kavgada 1 kişi tüfekle yaralandı

Uşak'ta komşular arasında çıkan kavgada bir kişi av tüfeğiyle ateş edilmesi sonucu ağır yaralandı.

Uşak'ta komşular arasında çıkan kavgada bir kişi av tüfeğiyle ateş edilmesi sonucu ağır yaralandı.

Kemalöz Mahallesi İkinci İbadullah Sokak'ta yaşadığı evin bahçesinde 3 av köpeği besleyen M.A. (60) ile karşı binasında oturan E.Ç. (34) arasında iddiaya göre köpeklerden rahatsız olduğu gerekçesiyle sözlü tartışma çıktı.

M.A'nın tartışma sırasında evinin penceresinde bulunan E.Ç'ye doğru taş atması sonucu pencerenin camı kırıldı.

E.Ç, bunun üzerine evdeki av tüfeğini alarak M.A'yı ateş ederek yaraladı, ardından karakola giderek teslim oldu.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan M.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

AA / Mehmet Çalık - Güncel

Uşak, Güncel, Haberler

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