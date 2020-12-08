Uşak'ta kısıtlamanın başlamasıyla sokaklar boş kaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Uşak'ta kısıtlamanın başlamasıyla sokaklar boş kaldı

08.12.2020 21:59 | Son Güncelleme: 08.12.2020 22:03
Uşak'ta kısıtlamanın başlamasıyla sokaklar boş kaldı

Uşak'ta sokağa çıkma kısıtlamaları saat 21.00 itibariyle başladı.

Uşak'ta sokağa çıkma kısıtlamaları saat 21.00 itibariyle başladı. Kısıtlamaların başlamasıyla birlikte Uşak'ta sokaklar boş kaldı.

Korona virüste ikinci dalganın gelmesinin ardından salgından korunmak için, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bazı kısıtlama kararları aldı. Bu kapsamda Erdoğan, 81 ile yeni korona virüs tedbirleri açıklamıştı. Saatler 21.00'ı göstermesiyle birlikte Uşak'ta cadde ve sokaklar tekrardan boş kaldı. Polis ekipleri ise kentin önemli güzergahlarında çevirme ve devriye atarak vatandaşlara evlerine gitmesi konusunda uyarılarda bulundu. Ayrıca ekipler belgesi olmadan dışarıda olan vatandaşlar hakkında cezai işlem uyguladı. - UŞAK

Uşak'ta kısıtlamanın başlamasıyla sokaklar boş kaldı
Uşak'ta kısıtlamanın başlamasıyla sokaklar boş kaldı
Uşak'ta kısıtlamanın başlamasıyla sokaklar boş kaldı
Uşak'ta kısıtlamanın başlamasıyla sokaklar boş kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Kısıtlamanın ikinci haftasının 2'nci gününde Diyarbakır'da sokaklar boş kaldı
Kısıtlamanın ikinci haftasının 2'nci gününde Diyarbakır'da sokaklar boş kaldı
Kısıtlamayla birlikte Uşak boş kaldı
Kısıtlamayla birlikte Uşak boş kaldı
Yeni tedbirlerle birlikte Uşak sokakları boş kaldı
Yeni tedbirlerle birlikte Uşak sokakları boş kaldı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Fuat Oktay Donald Trump Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Ivana Sert Acun Ilıcalı Perihan Savaş
Spor Okan Buruk Sinan Gümüş Mbaye Diagne Rıza Çalımbay İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Silah Ankara Aralık Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Uşak'ta kısıtlamanın başlamasıyla sokaklar boş kaldı - Uşak
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 22:04:34. #1.15#
title