Uşak'ta kestiği ağacın altında kalan kişi öldü
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Uşak'ta kestiği ağacın altında kalan kişi öldü

Uşak'ın Banaz ilçesinde, kestiği ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Uşak'ta kestiği ağacın altında kalan kişi öldü
30.06.2020 10:21 | Son Güncelleme: 30.06.2020 11:38

Uşak'ın Banaz ilçesinde, kestiği ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ayrancı köyü Ağlatlı mevkisindeki ormanlık alanda çalışan Mustafa Yıldırım'ın (43) üzerine, motorlu testereyle kestiği ağaç devrildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yıldırım, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

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