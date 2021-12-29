Uşak'ta kepçenin altında kalan işçi yaşamını yitirdi
AA / Orhan Sunal - Haberler | Güncel
Uşak'ın Banaz ilçesinde seramik fabrikasında kepçenin altında kalan işçi yaşamını yitirdi.
BANAZ, UŞAK (AA) - Uşak'ın Banaz ilçesinde seramik fabrikasında kepçenin altında kalan işçi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Banaz ilçesinde faaliyet gösteren seramik fabrikasında çalışan Ramazan Tümer, Halil B'nin kullandığı kepçenin altında kaldı.
Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Tümer'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Cenaze Banaz Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken Halil B. gözaltına alındı.
AA / Orhan Sunal - Son Dakika Haberleri
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