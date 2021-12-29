Uşak'ta kepçenin altında kalan işçi yaşamını yitirdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uşak'ta kepçenin altında kalan işçi yaşamını yitirdi

Uşak'ta kepçenin altında kalan işçi yaşamını yitirdi
AA / Orhan Sunal - Haberler | Güncel

Uşak'ın Banaz ilçesinde seramik fabrikasında kepçenin altında kalan işçi yaşamını yitirdi.

BANAZ, UŞAK (AA) - Uşak'ın Banaz ilçesinde seramik fabrikasında kepçenin altında kalan işçi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Banaz ilçesinde faaliyet gösteren seramik fabrikasında çalışan Ramazan Tümer, Halil B'nin kullandığı kepçenin altında kaldı.

Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Tümer'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cenaze Banaz Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken Halil B. gözaltına alındı.

Son dakika haberleri! Asansörün bakımını yaparken, kabin ile duvar arasında sıkışan Umutcan öldü

Son dakika haberleri! Asansörün bakımını yaparken, kabin ile duvar arasında sıkışan Umutcan öldü

AA / Orhan Sunal - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title