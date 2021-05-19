Uşak'ta kayıp olarak aranan 68 yaşındaki kişi ölü bulundu
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Uşak'ta kayıp olarak aranan 68 yaşındaki kişi ölü bulundu

Uşak'ta kayıp olarak aranan 68 yaşındaki kişi ölü bulundu
Anadolu Ajansı / Orhan Sunal - Haberler | Güncel

Uşak'ın Banaz ilçesinde dün akşamdan bu yana kayıp olarak aranan 68 yaşındaki kişinin cesedi bulundu.

Uşak'ın Banaz ilçesinde dün akşamdan bu yana kayıp olarak aranan 68 yaşındaki kişinin cesedi bulundu.

Kızılcasöğüt beldesinde ikamet eden Selami Turgut (68) akşam saatlerinde eve dönmeyince, ailesi jandarmaya başvurdu.

AFAD ekibinin de katıldığı aramada, yaşlı adamın cenazesi, Kızılcasöğüt beldesi Kuruçeşme mevkisinde bulundu.

İlk incelemede Turgut'un vücudunda darp ya da kesi izi tespit edilmediği öğrenilirken ceset, İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Sunal

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