Uşak'ta kaybolan alzaymır hastası kadın bulundu
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Uşak'ta kaybolan alzaymır hastası kadın bulundu

Uşak'ta kaybolan alzaymır hastası kadın bulundu
Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel

Uşak'ta kendisinden bir süredir haber alınamayan alzaymır hastası kadın, bulunarak ailesine teslim edildi.

Uşak'ta kendisinden bir süredir haber alınamayan alzaymır hastası kadın, bulunarak ailesine teslim edildi.

Merkeze bağlı Kaşbelen köyünde yaşayan, Pazar gününden bu yana haber alınamayan ve arama çalışması başlatılan 53 yaşındaki Ayşe Kurak, dün gece saatlerinde kent merkezindeki Karaağaç Polis Merkezi'ne geldi.

Kurak, buradaki işlemlerinin ardından jandarma ekiplerince ailesine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

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