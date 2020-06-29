Uşak'ta kayalıklardan düşen kişi hayatını kaybetti Uşak'ın Sivaslı ilçesindeki ormanlık alanda kayalıklardan düşen kişi yaşamını yitirdi.

Uşak'ın Sivaslı ilçesindeki ormanlık alanda kayalıklardan düşen kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Sivaslı ile Denizli'nin Çivril ilçeleri arasındaki ormanlık bölgede kayalıklardan bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri gönderildi.

AFAD ve UMKE ekiplerinin de katıldığı arama kurtarma çalışması sonucu 61 yaşındaki Dursun Alcıl'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Alcıl'ın cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: AA