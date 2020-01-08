Uşak'ta karda mahsur kalan 5 kişiyi jandarma kurtardı
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Uşak'ta karda mahsur kalan 5 kişiyi jandarma kurtardı

Banaz ilçesinde karda araçlarıyla mahsur kalan 5 kişi jandarma ekiplerince kurtarıldı.

08.01.2020 09:28 | Son Güncelleme: 08.01.2020 09:28
Uşak'ta karda mahsur kalan 5 kişiyi jandarma kurtardı

ilçesinde karda araçlarıyla mahsur kalan 5 kişi ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre eteklerindeki Küçükler Köyü Hamam Yolu Kurtluk mevkinde araçlarıyla gece yarısı kara saplanan 5 kişi, jandarma ekiplerini arayarak yardım istedi.

Banaz İlçe Jandarma ve Banaz Orman İşletme Şefliği ekipleri sabaha karşı bölgeye ulaşarak mahsur kalan 5 kişiyi kurtardı.

Kaynak: AA
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