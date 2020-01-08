Uşak'ta karda mahsur kalan 5 kişiyi jandarma kurtardı
Banaz ilçesinde karda araçlarıyla mahsur kalan 5 kişi jandarma ekiplerince kurtarıldı.
08.01.2020 09:28 | Son Güncelleme: 08.01.2020 09:28
Banaz ilçesinde karda araçlarıyla mahsur kalan 5 kişi jandarma ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre Murat Dağı eteklerindeki Küçükler Köyü Hamam Yolu Kurtluk mevkinde araçlarıyla gece yarısı kara saplanan 5 kişi, jandarma ekiplerini arayarak yardım istedi.
Banaz İlçe Jandarma ve Banaz Orman İşletme Şefliği ekipleri sabaha karşı bölgeye ulaşarak mahsur kalan 5 kişiyi kurtardı.
Kaynak: AA