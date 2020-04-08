Uşak'ta karantinadaki misafirlere doğum günü sürprizi
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Yurtlar Kurumu, Kıbrıs, Uşak

Uşak'ta karantinadaki misafirlere doğum günü sürprizi

Uşak'ta karantinadaki misafirlere doğum günü sürprizi KKTC'den getirilerek Uşak'taki öğrenci yurduna yerleştirilen misafirlere yurt görevlileri doğum günü sürprizi yaptı.

08.04.2020 20:47 | Son Güncelleme: 08.04.2020 20:48

Uşak'ta karantinadaki misafirlere doğum günü sürprizi

UŞAK - KKTC'den getirilerek Uşak'taki öğrenci yurduna yerleştirilen misafirlere yurt görevlileri doğum günü sürprizi yaptı.

Korona virüs nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Uşak'taki Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait Latife Hanım Kız Öğrenci Yurdu'na çoğu öğrenci olmak üzere aralarında sivillerin de bulunduğu 130 kişi yerleştirilirken kişiler 14 günlük karantina sürecine alındı.

Karantinadayken 22 yaşına giren Büşra Ayçiçek adlı öğrenciye ve 30 yaşına giren Merve Topsakal'a yurtta görevli personeller doğum günü sürprizi hazırladı. Özel kıyafet giyen görevliler ellerinde pasta ile farklı zamanlarda öğrencilerin kaldığı odaya giderek doğum günlerini kutladılar.

Sürpriz karşısında şaşıran öğrencilerin mutluluğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Uşak'ta karantinadaki misafirlere doğum günü sürprizi

Kaynak: İHA

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Uşak'ta karantinadaki misafirlere doğum günü sürprizi
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