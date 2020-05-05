Uşak'ta karantinadaki 234 vatandaş memleketlerine uğurlandı
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Uşak'ta karantinadaki 234 vatandaş memleketlerine uğurlandı

Uşak'ta karantinadaki 234 vatandaş memleketlerine uğurlandı
05.05.2020 12:53 | Son Güncelleme: 05.05.2020 12:54

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Almanya ve Kosova'dan Uşak'a getirilerek karantinaya alınan 234 kişi memleketlerine uğurlandı.

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Almanya ve Kosova'dan Uşak'a getirilerek karantinaya alınan 234 kişi memleketlerine uğurlandı.

Almanya ve Kosova'dan 20 Nisan'da uçaklarla Türkiye'ye getirilen 234 Türk vatandaşı, Covid-19 tedbirleri çerçevesinde Uşak'ta Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı Latife Hanım Kız Yurdu'nda karantinaya alındı. 14 günlük karantina sürelerini dolduran içlerinde çocukların da bulunduğu vatandaşlar, ateşleri ölçüldükten sonra AFAD ekipleri koordinesinde otobüslerle memleketlerine uğurlandı.

Yapılan hizmetten dolayı minnettar olduğunu belirten Huriye Öztürk, "Almanya'dan bizi getirdiler, bize uçak gönderdiler. Allah bu devlete yar olsun, milletimiz var olsun" dedi.

"Devletimiz güçlü olmasaydı bu imkanlar sağlanamazdı"

Kendilerine çok iyi bakıldığını belirten bir başka vatandaş, "Bize çok iyi hizmet ettiler. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin. Devletimiz güçlü olmasaydı bu imkanlar bize sağlanamazdı. Tüm yetkililere teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Kendi evimizden daha çok rahat ettik"

Emeği geçenlere teşekkür eden Necip Sivas, görevlilerden helallik istediklerini belirterek, "Her şey dört dörtlüktü. Kendi evimizden daha çok rahat ettik. Bu paralar nereye gidiyor diyenler oluyor. Gelip buraya baksınlar, paralar nereye gidiyor görsünler" diye konuştu. - UŞAK

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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