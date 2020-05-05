Uşak'ta karantina süreleri dolanlar memleketlerine gönderildi

Uşak'ta karantina süreleri dolanlar memleketlerine gönderildiALMANYA ve Kosova'dan Türkiye'ye getirilen 231 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında Uşak'ta 14 günlük karantina sürecinin ardından memleketlerine gönderildi.

Uşak'ta karantina süreleri dolanlar memleketlerine gönderildi

ALMANYA ve Kosova'dan Türkiye'ye getirilen 231 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında Uşak'ta 14 günlük karantina sürecinin ardından memleketlerine gönderildi.

Almanya ve Kosova'dan Türkiye'ye getirilerek, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü Latife Hanım Kız Öğrenci Yurdu'nda 14 günlük karantina sürecinin ardından bugün sabah saatlerinde memleketlerine gönderildi. Uşak Valiliği AFAD ekipleri koordinesinde bu sabah başlayan tahliye işlemlerinde 14 otobüs, karantina sürecindeki vatandaşlarını memleketlerine götürmek üzere yola çıktı. Uşak Valisi Funda Kocabıyık, karantina süresi biten vatandaşların tahliyesiyle ilgili, "Misafirlerimizde, yapılan sağlık kontrollerinde Covid-19 virüsüne rastlanmadı. İlimizden ayrılan misafirlerimize ileriki hayatlarında sağlık, mutluluk ve başarı diliyorum" dedi.

Kaynak: DHA