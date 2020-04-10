Uşak'ta karantina süreleri biten 121 kişi evlerine uğurlandı
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Karantina, Kıbrıs, Uşak

Uşak'ta karantina süreleri biten 121 kişi evlerine uğurlandı

Uşak'ta karantina süreleri biten 121 kişi evlerine uğurlandı 14 günün sonunda yüzlerinde tebessümle ayrıldılar KKTC'den Uşak'a getirilen 121 kişi, 14 günlük karantina sürecinin ardından evlerine uğurlanırken karantina sonunda pozitif vakaya rastlanmadığı öğrenildi.

10.04.2020 21:57 | Son Güncelleme: 10.04.2020 22:00
Uşak'ta karantina süreleri biten 121 kişi evlerine uğurlandı

Uşak'ta karantina süreleri biten 121 kişi evlerine uğurlandı

14 günün sonunda yüzlerinde tebessümle ayrıldılar

UŞAK - KKTC'den Uşak'a getirilen 121 kişi, 14 günlük karantina sürecinin ardından evlerine uğurlanırken karantina sonunda pozitif vakaya rastlanmadığı öğrenildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan Türk vatandaşları korona virüs tedbirleri kapsamında 27 Mart 2020 tarihinden itibaren karantinada tutulmak üzere Uşak'taki Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı Latife Hanım Kız Yurdu'na getirildi. 14 günlük karantina süreçleri sona eren toplamda 121 kişi bugün akşam saatlerinde yurttan ayrılarak evlerine gönderilmek üzere yola çıktı. Bazı öğrencileri almaya ailelerinin geldiği görülürken diğer vatandaşlar için ise 7 araç tahsis edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan korona virüs testleri de negatif çıkan vatandaşlar karantina süreci boyunca kendilerine iyi bakıldığını belirterek görevlilere teşekkür etti.

"Her şeyimizle tek tek ilgilenildi"

Ortadoğu Teknik Üniversitesi öğrencisi Duygu Çetin sürecin tahmininden güzel geçtiğini belirterek, "Aslında Kıbrıs'tan buraya geldiğimizi duyunca hepimizin birtakım endişeleri vardı. Hiç bu kadar misafirperverlikle karşılanacağımızı tahmin etmiyorduk. Ama gerçekten tahminimizden çok daha güzel geçti. Her şeyimizle tek tek ilgilenen herkese teşekkür ederim" dedi.

"Kendimizi evimizde gibi hissettik"

14 günlük karantina süreci boyunca karşılaştığı misafirperverlikten dolayı mutlu olduğunu dile getiren ODTÜ öğrencisi Ali Yılmaz, "Kıbrıs'tan Uşak'taki yurda yerleştirildik. Bize burada o kadar iyi baktılar ki kendimizi evimizde gibi hissettik. Uşak bundan sonra bizim için yeni bir ev olarak adlandırılacak. Buraya gelirken 'ne zaman bitecek' düşüncesindeydik. Ama son günler yaklaşınca 'keşke daha çok uzasa, 2 hafta yetmiyor keşke 1 ay daha olsa' gibi düşünceler sardı bizi. Çünkü buradaki atmosfer, bize bakışları, bize yardım edişleri, ilgilenmeleri gerçekten kalbime dokundu" şeklinde konuştu.

Karantina sürecinin hızlı geçtiğini belirten Ecem Tuna Karaboylu ise salgının, herkesin evde kaldığı takdirde kolayca atlatılabileceğini kaydetti.

Uşak'ta karantina süreleri biten 121 kişi evlerine uğurlandı

Kaynak: İHA

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