Uşak'ta kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi - Haberler
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Uşak'ta kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

İhlas Haber Ajansı / Köksal Kılınç - Haberler | Yerel

Uşak'ta kar yağışı hayatı olumsuz etkilediUŞAK Uşak'ta gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabah saatlerinde etkisini arttırdı.

UŞAK (İHA) - Uşak'ta kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

UŞAK Uşak'ta gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabah saatlerinde etkisini arttırdı. Şehir Merkezi'nde 10 santimetreyi bulan kar, araç sürücülerine zor anlar yaşattı. Ayrıca devam eden kar yağışı için ekipler çalışmalarına devam ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından gece saatlerinde Uşak'ta kar yağışı başladı. Sabah saatlerinde hızı aniden arttıran ve yaklaşık 10 santimetre kalınlığa ulaşan kar, vatandaş ve araç sürücülerine zor anlar yaşattı. İzmir - Ankara karayolu başta olmak üzere kentin ana arterleri ve işlek caddelerde bazı araçlar yolda kalırken bazı araçların kayma anları ise kameralara yansıdı.

Öte yandan kar yağışının gün boyu devam etmesi beklenirken Uşak Valiliği tarafından yapılan açıklamada okullara 1 gün ara verildiği belirtildi.

Uşak'ta kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Uşak'ta kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Uşak'ta kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

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İhlas Haber Ajansı / Köksal Kılınç - Son Dakika Haberleri

Tragger, Uşak, kar, Yerel, Haber

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