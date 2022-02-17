Uşak'ta kamyonetle traktörün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Haberler
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Uşak'ta kamyonetle traktörün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

AA, Mehmet Çalık - Güncel
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Uşak'ta kamyonetle traktörün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Uşak'ta kamyonetle traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

UŞAK (AA) - Uşak'ta kamyonetle traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kent merkezinden Mesudiye köyü yönüne giden R.Ş. (66) yönetimindeki 64 KU 675 plakalı traktör, Bozkuş köyü yakınlarında karşı yönden gelen Z.Ö. (42) idaresindeki 35 AEF 526 plakalı kamyonetle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücülerle kamyonetteki D.G. (40) ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA / Mehmet Çalık - Güncel

Traktör, Uşak, Güncel, Haberler

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