Uşak'ta 'Kadın Emeği, Türkiye'nin İstikbali' programı düzenlendi

Uşak'ta 'Kadın Emeği, Türkiye'nin İstikbali' programı düzenlendi Uşak'ta "Kadın Emeği, Türkiye'nin İstikbali" programı düzenlendi.

Uşak'ta 'Kadın Emeği, Türkiye'nin İstikbali' programı düzenlendi

UŞAK - Uşak'ta "Kadın Emeği, Türkiye'nin İstikbali" programı düzenlendi. Programda konuşan Hilal Sabancı, "Bir ulusun inşası kadınla başlar, çünkü anne bir çocuğun ilk öğretmenidir ve çocuğa verdiği mesajı çocuk dünyaya verir" dedi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Kadın Emeği, Türkiye'nin İstikbali" programına Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, AK Parti Uşak İl Başkanı Fahrettin Tuğrul, AK Parti Uşak Kadın Kolları Başkanı Hilal Sabancı, parti yetkilileri ve vatandaşlar katıldı. Düzenlenen program kapsamında iş kurmak isteyen kadın girişimci adayları, kurum yetkilileriyle bir araya geldi. "Bir ulusun inşaası kadınla başlar, çünkü anne bir çocuğun ilk öğretmenidir ve çocuğa verdiği mesajı çocuk dünyaya verir" şeklinde konuşan AK Parti Uşak Kadın Kolları Başkanı Hilal Sabancı, "Cumhurbaşkanımız liderliğinde, hükümetimizle de inanıyoruz ki güçlü,milli ve manevi değerlere sahip kadınlarımızın, geleceğimizin teminatı sağlam ve özgüvenli nesillerimizin yetişmesinde en önemli görevi üstleneceğinin farkındayız. Bu yüzden güçlü kadın, güçlü aile, güçlü toplum diyoruz" dedi.

Programa misafir olarak katılan AK Parti Uşak Milletvekili ve AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Emine Yavuz Gözgeç, AK Parti olarak, kuruldukları günden bugüne kadınların hem siyasal hayatta hem sosyal hayatta hem ekonomik hayatta aktif olarak var olması için bugüne kadar ve bugünden sonra da reform nitelikli adımlar attıklarını belirtti. Gözgeç, "Nüfusun yarısını kadınlar oluşturuyor ve nüfusun yarısını oluşturan kadınların ekonomik hayata katılmaması düşünülemez. AK Parti olarak, kurulduğumuz günden bugüne kadınların hem siyasal hayatta hem sosyal hayatta hem ekonomik hayatta aktif olarak var olması için bugüne kadar ve bugünden sonra da reform nitelikli adımlar attık. Özellikle 2004'te anayasada yaptığımız düzenlemeyle kadın, erkek eşitti ve bu eşitliğin hayata geçirmede devlet sorumludur dedik. Anayasaya pozitif ayrımcılık ilkesini getirdik. Kadınların istihdama katılması için ilk defa işe giren kadınlarda sigorta, prim teşviki, doğum izni sürelerinin arttırılması, siyaset hayatında kadınların var olması yönünde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bizlerin önlerini açtı" dedi.

Sözlerine devam eden Gözgeç, düzenlenen toplantıdaki amacın iş kurmak isteyen kadın girişimcileri verilen destekleri öğrenmeleri için kurum yetkilileriyle buluşturmak olduğunu belirtti. Gözgeç, "Bizim bu toplantıdaki amacımız, bir çok kurumumuzun, bakanlığımızın, TKDK'nın, kalkınma ajansımızın hem kadınlara hem de genç girişimcilere çeşitli destekleri var. Bu desteklerin bir çocuğunu biz de takip edemiyoruz. Biz istedik ki bu destekler nelerdir, bu desteklere nasıl başvurulur, iş kurmak isteyen kadınlarımızla kurum yetkililerimizi buluşturalım. Çünkü bir çok ilde şunu gördük, hayallerin peşinden giderek başarıya imza atan kadınların nasıl bu hikayeyi yazdığımızı gördüğümüzde, sivil kuruluşu, yerel yönetim, kamu kurumları ve üniversiteler iş birliği var. Ne zaman ki bu iş birliği yapılıyor, ortaya başarı hikayeleri çıkıyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Köksal Kılınç