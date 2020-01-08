Uşak'ta kaçakçılık operasyonu

08.01.2020 13:00 | Son Güncelleme: 08.01.2020 13:18

Uşak'ta yurda kaçak yollardan sokulmuş 4 bin 951 parça cinsel içerikli ürün ele geçirdi.

Uşak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde cinsel içerikli ürün satışı yapıldığı belirlenen iki iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, yurda kaçak yollardan sokulmuş 4 bin 951 parça cinsel içerikli ürün ele geçirildi, iş yeri sahipleri hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA