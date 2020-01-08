Uşak'ta kaçakçılık operasyonu
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Uşak'ta kaçakçılık operasyonu

Uşak'ta yurda kaçak yollardan sokulmuş 4 bin 951 parça cinsel içerikli ürün ele geçirdi.

08.01.2020 13:00 | Son Güncelleme: 08.01.2020 13:18
Uşak'ta kaçakçılık operasyonu

'ta yurda kaçak yollardan sokulmuş 4 bin 951 parça cinsel içerikli ürün ele geçirdi.

Uşak Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde cinsel içerikli ürün satışı yapıldığı belirlenen iki iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, yurda kaçak yollardan sokulmuş 4 bin 951 parça cinsel içerikli ürün ele geçirildi, iş yeri sahipleri hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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