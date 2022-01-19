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Uşak'ta kaçak tütün operasyonu

Uşak'ta kaçak tütün operasyonu
AA / Orhan Sunal - Haberler | Güncel

Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, iki eve düzenlediği operasyonlarda kaçak tütün ele geçirdi.

UŞAK (AA) - Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, iki eve düzenlediği operasyonlarda kaçak tütün ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekibi, bir kişinin kaçak tütün sattığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Şüphelinin iki evine yapılan baskında elektronik tütün doldurma makinesi, 46 bin 400 bandrolsüz makaron, 3 bin 160 adet içi tütün doldurulmuş satışa hazır kaçak makaron sigara ve 97 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

AA / Orhan Sunal - Son Dakika Haberleri

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Tütün, Uşak, Güncel, Haber

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