Uşak'ta kaçak maske operasyonu: 264 bin cerrahi maske ele geçirildi
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İl Sağlık Müdürlüğü, Polis, Uşak, 3. Sayfa

Uşak'ta kaçak maske operasyonu: 264 bin cerrahi maske ele geçirildi

Uşak'ta kaçak maske operasyonu: 264 bin cerrahi maske ele geçirildi Uşak'ta polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda kaçak üretildiği tespit edilen 264 bin cerrahi maske ele geçirilirken, operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

12.04.2020 13:42 | Son Güncelleme: 12.04.2020 13:44
Uşak'ta kaçak maske operasyonu: 264 bin cerrahi maske ele geçirildi

Uşak'ta kaçak maske operasyonu: 264 bin cerrahi maske ele geçirildi

UŞAK - Uşak'ta polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda kaçak üretildiği tespit edilen 264 bin cerrahi maske ele geçirilirken, operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, operasyon Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğüne bağlı ekipler şehir merkezinde sağlıksız koşullarda ve yetki belgesiz cerrahi maske üretimi yapıldığı bilgisine ulaştı. Maske üretimlerinin yapıldığı adresleri tespit eden KOM ekipleri, İl Sağlık Müdürlüğü görevlileriyle birlikte 3 ayrı adrese baskın düzenledi. Yetkisiz ve fason olarak tek kullanımlık maske üretildiği belirlenen ev ve iş yerlerinde yapılan arama sonucu 264 bin adet maske ele geçirildi.

Maskeler savcılık talimatıyla İl Sağlık Müdürlüğü görevlilerine teslim edilirken olayla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Uşak'ta kaçak maske operasyonu: 264 bin cerrahi maske ele geçirildi

Kaynak: İHA

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Haber Yorumları (1)
DOĞRUSU: BİR ÇOK İL İNSANLARA MASKE DAĞITTI UŞAK BELEDİYESİNDE TIK YOK ZATEN BURADA BELEDİYECİLİK TE YOK
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