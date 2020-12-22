Uşak'ta kaçak kazı yapan kişi suçüstü yakalandı
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Uşak'ta kaçak kazı yapan kişi suçüstü yakalandı

22.12.2020 14:45 | Son Güncelleme: 22.12.2020 14:48
Uşak'ta kaçak kazı yapan kişi suçüstü yakalandı

Uşak'ın Banaz ilçesinde kaçak kazı yapan bir kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

Uşak'ın Banaz ilçesinde kaçak kazı yapan bir kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hasan köyü Kekeşdede mevkisinde kaçak kazı yapan bir kişiyi suçüstü yakaladı.

Ekipler, kazının yapıldığı alana elektrikli vinç sistemi kurulduğunu tespit etti.

Yapılan aramada, kazı çalışmalarında kullanılan birçok malzeme ve merdivenler ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, sevk edildiği adliyede mahkemece serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 14:51:44. #1.14#
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