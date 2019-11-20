Uşak'ta kaçak kazı yapan 8 kişi gözaltına alındı
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Uşak'ta kaçak kazı yapan 8 kişi gözaltına alındı

Uşak İl Jandarma Komutanlığı tarafından kaçak kazı yaptığı tespit edilen 8 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

20.11.2019 18:36 | Son Güncelleme: 20.11.2019 18:41
Uşak'ta kaçak kazı yapan 8 kişi gözaltına alındı

İl Komutanlığı tarafından kaçak kazı yaptığı tespit edilen 8 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.


İl Jandarma Komutanlığınca yapılan takip sonucu Ulubey ilçesi İnay Köyü bölgesinde kaçak kazı yaptığı tespit edilen 8 kişi kazı yaptıkları esnada muhtelif kazı malzemeleriyle birlikte suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli işlem başlatıldı. - UŞAK

Kaynak: İHA
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