Uşak'ta Kaçak Alkol Operasyonu

Uşak'ta düzenlenen operasyonda 725 litre kaçak şarap ele geçirildi, 2 kişi yakalandı.

Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki bir ev ve iş yerinde arama yaptı.

Aramada, kaçak imal edilmiş 725 litre şarap ele geçiren ekipler, Ş.Y. (54) ile M.G'yi (55) gözaltına aldı.

Ele geçirilen içki, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerinin gözetiminde imha edildi.

Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.