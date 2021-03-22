Uşak'ta kaçak 100 bin makaron ele geçirildi

Uşak'ta, bir iş yerinde kaçak 100 bin makaron ele geçirildi.

Uşak'ta, bir iş yerinde kaçak 100 bin makaron ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde tütün ürünleri satışı yapılan G.A'ya ait iş yerinde bandrolsüz makaron bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Belirtilen adreste arama yapan polis, kaçak 100 bin makaron buldu.

İş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık