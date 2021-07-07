Uşak'ta kabuğu parçalanan kaplumbağa tedavi altına alındı
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Uşak'ta kabuğu parçalanan kaplumbağa tedavi altına alındı

Uşak'ta kabuğu parçalanan kaplumbağa tedavi altına alındı
Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel

Uşak'ta, kabuğu parçalanmış halde bulunan yaralı kaplumbağa belediye ekiplerince tedavi altına alındı.

Uşak'ta, kabuğu parçalanmış halde bulunan yaralı kaplumbağa belediye ekiplerince tedavi altına alındı.

Uşak Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Uşak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde yol kenarında kabuğu parçalanarak yaralanmış halde bir kaplumbağa buldu.

Yaralı kaplumbağanın kırılan kabuklarına yaklaşık 2 saat süren operasyonla serklaj teli ile dikiş atıldı. Bu bölge, sorunsuz birleşmesi için alçıya alındı.

Barınakta gözetim altında tutulan kaplumbağa tedavisinin tamamlanmasının ardından tekrar doğaya salınacak.

Uşak'ta kabuğu parçalanan kaplumbağa tedavi altına alındı
Uşak'ta kabuğu parçalanan kaplumbağa tedavi altına alındı
Uşak'ta kabuğu parçalanan kaplumbağa tedavi altına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

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Uşak'ta kabuğu parçalanan kaplumbağa tedavi altına alındı - Haberler
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