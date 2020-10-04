Son dakika! Jandarmanın kaplumbağaların güvenli geçişi için trafiği durdurması kamerada
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Son dakika! Jandarmanın kaplumbağaların güvenli geçişi için trafiği durdurması kamerada

04.10.2020 21:33 | Son Güncelleme: 04.10.2020 21:50

Gelen son dakika haberine göre Uşak'ta kara yolunda 4 kaplumbağa gören jandarma ekipleri, trafiği durdurarak güvenli geçişlerini sağladı.

Uşak'ta kara yolunda 4 kaplumbağa gören jandarma ekipleri, trafiği durdurarak güvenli geçişlerini sağladı.

Devriye faaliyetlerini sürdüren Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayaağıl köyü yakınlarında 4 kaplumbağanın yolun karşısına geçmeye çalıştığını fark etti.

Bölgede duran jandarma ekipleri, yoldaki trafik akışını durdurarak kaplumbağaların güvenli bir şekilde karşıya geçmesini bekledi.

Kaplumbağaların geçişini tamamlaması ile yol tekrar trafiğe açılırken, o anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Vali Kocabıyık görüntüleri paylaştı

Uşak Valisi Funda Kocabıyık da "Uşak Kayaağıl bölgemizde önleyici hizmet devriyemiz yoldan geçmeye çalışan dört kaplumbağaya rastlıyor. Müdahale etmeden geçişlerini sağlamışlar. Bu özel günde bize böyle şefkat ve merhamet dolu görüntüleri yaşattıkları için teşekkürler." notuyla görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Son dakika! Jandarmanın kaplumbağaların güvenli geçişi için trafiği durdurması kamerada
Son dakika! Jandarmanın kaplumbağaların güvenli geçişi için trafiği durdurması kamerada
Son dakika! Jandarmanın kaplumbağaların güvenli geçişi için trafiği durdurması kamerada
Son dakika! Jandarmanın kaplumbağaların güvenli geçişi için trafiği durdurması kamerada

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

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