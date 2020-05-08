Uşak'ta jandarmadan evde kalan çocuklara trafik eğitimi

UŞAK'ta jandarma ekipleri, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde kalan çocuklara balkonda trafik eğitimi verdi.

UŞAK'ta jandarma ekipleri, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde kalan çocuklara balkonda trafik eğitimi verdi.

Her sene okullarda trafik eğitimi veren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bu yıl koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında evlerinden kalan çocukları ziyaret etti. Ekipler, 'Okul her yerdedir' sloganıyla evlerinin balkonlarına çıkan çocuklara trafik kurallarını anlattı. Ekiplerin verdiği eğitim sırasında sosyal mesafe kurallarına uyulmasına dikkat edildi.

Kaynak: DHA