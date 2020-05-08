Uşak'ta jandarma ekipleri evde kalan çocuklara trafik eğitimi verdi
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Uşak'ta jandarma ekipleri evde kalan çocuklara trafik eğitimi verdi

Uşak'ta jandarma ekipleri evde kalan çocuklara trafik eğitimi verdi
08.05.2020 12:37 | Son Güncelleme: 08.05.2020 12:38

Uşak'ta jandarma ekipleri evde kalan çocuklara trafik eğitimi verdiUŞAK İl Jandarma Komutanlığı ekipleri koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde kalan çocuklara balkonlarında trafik eğitimi verdi.

Uşak'ta jandarma ekipleri evde kalan çocuklara trafik eğitimi verdi

UŞAK İl Jandarma Komutanlığı ekipleri koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde kalan çocuklara balkonlarında trafik eğitimi verdi.

Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, her sene okullarda yapılan trafik eğitimini, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan çocuklar için evlerinin önünde trafik eğitimi verdi. 'Okul her yerdedir' sloganıyla çocukların evlerinin önüne giden jandarma, evlerinin balkonlarına çıkan çocuklara trafik kurallarını anlattı. Jandarma ekiplerinin verdiği eğitim sırasında sosyal mesafe kurallarına uyulmasına dikkat edildi.

Uşak'ta jandarma ekipleri evde kalan çocuklara trafik eğitimi verdi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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