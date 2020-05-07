Uşak'ta jandarma ekipleri çocuklara trafik eğitimi verdi
07.05.2020 13:28 | Son Güncelleme: 07.05.2020 13:28
Uşak İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yeni tip koronovirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evden çıkmaları kısıtlanan çocuklara trafik eğitimi verdi.
Uşak İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yeni tip koronovirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evden çıkmaları kısıtlanan çocuklara trafik eğitimi verdi.
Komutanlıktan yapılan yazılı açıklamada, daha önceki yıllarda okullarda verilen trafik kuralları eğitimlerinin bu sene Kovid-19 salgınına rağmen "Okul her yerdir" sloganıyla devam ettiği belirtildi.
Sosyal mesafe korunarak gerçekleştirilen eğitimlerde çocukların evlerinin balkonlarında ekipleri dikkatlice dinlediği bildirildi.
Kaynak: AA