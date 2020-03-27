Uşak'ta jandarma 3 aylık bilançoyu açıkladı: 12 gözaltı Uşak'ta jandarma ekipleri tarafından 3 ayda 9 faili meçhul olay aydınlatılırken gözaltına alınan 12 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Uşak'ta jandarma ekipleri tarafından 3 ayda 9 faili meçhul olay aydınlatılırken gözaltına alınan 12 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Uşak İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler 2020 yılının ilk üç ayında yoğun çalışma gerçekleştirdi. Bu kapsamda ekipler tarafından 9 faili meçhul olay aydınlatılırken, farklı adreslere düzenlenen operasyonlar sonucu toplam 12 şüpheliyi yakalandı.

Haklarında inşaattan hırsızlık, kablo ve küçükbaş hayvan ile çeşitli yerlerden hırsızlık suçları olan 12 şahıs gözaltına alındı. Olayın ardından jandarma ekipleri şüphelilerin çaldıkları hayvan ve çeşitli ekipmanları ise sahiplerine teslim etti.

(Mine Tatay - Fırat Akay/İHA)

Kaynak: İHA