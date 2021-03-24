Uşak'ta istinat duvarına çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
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Uşak'ta istinat duvarına çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

24.03.2021 15:55 | Son Güncelleme: 24.03.2021 15:59
Uşak'ta istinat duvarına çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Uşak'ta kara yolu kenarındaki istinat duvarına çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Uşak'ta kara yolu kenarındaki istinat duvarına çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Necati Koç (57) yönetimindeki 45 EY 728 plakalı otomobil, İzmir-Uşak kara yolu Yenişehir mevkisinde şarampole girip, istinat duvarına çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki Şevket Öztürk (77) ve Oktay Kılıç (59) ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

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