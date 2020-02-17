Uşak'ta işçi servislerinin çarpışması sonucu 50 kişi hafif yaralandı

17.02.2020 16:30 | Son Güncelleme: 17.02.2020 16:30

Uşak'ta işçileri taşıyan bir otobüs ve iki servis midibüsünün karıştığı kazada 50 kişi hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Uşak'tan, Uşak Organize Sanayi Bölgesi'ne işçi taşıyan Murat Selen (30) yönetimindeki 64 S 0108 plakalı midibüs, kırmızı ışıkta bekleyen 64 S 0447 plakalı otobüse ve 64 S 0428 plakalı midibüse arkadan çarptı.

Kazada üç servis aracında bulunan 50 kişi hafif yaralandı.

Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 47'si ayakta tedavi edildi. Diğer 3 kişi de tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kaynak: AA