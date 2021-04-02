Uşak'ta iplik fabrikasında yangın çıktı
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Uşak'ta iplik fabrikasında yangın çıktı

Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel
Uşak'ta iplik fabrikasında yangın çıktı

Uşak'ta bir iplik fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Uşak'ta bir iplik fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Uşak-İzmir kara yolundaki Uşak Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan iplik fabrikasında yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Uşak Belediyesi ve Organize Sanayi Bölgesine bağlı itfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

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