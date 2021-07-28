Uşak'ta inşaattan düşen kişi hayatını kaybetti
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Uşak'ta inşaattan düşen kişi hayatını kaybetti

Uşak'ta inşaattan düşen kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel

Uşak'ta bir apartman inşaatının üçüncü katındaki balkondan düşen kişi yaşamını yitirdi.

Uşak'ta bir apartman inşaatının üçüncü katındaki balkondan düşen kişi yaşamını yitirdi.

Merkeze bağlı Karacahisar köyünde inşa edilen binanın üçüncü katının balkonundan bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hakan Acar'ın (24) hayatını kaybettiğini belirledi.

Acar'ın cenazesi, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna gönderildi.

Olay sırasında Acar'ın yanında bulunan arkadaşı S.U. (25) jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

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