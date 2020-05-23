Uşak'ta ilk kez uygulanan sokağa çıkma yasağı başladı
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Uşak'ta ilk kez uygulanan sokağa çıkma yasağı başladı

Uşak'ta ilk kez uygulanan sokağa çıkma yasağı başladı 367 bin nüfuslu kent sessizliğe büründü Uşak'ta korona virüs tedbirleri kapsamında ilk kez uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma yasağı başlarken, kentin en işlek caddeleri yasak ile birlikte sessizliğe büründü.

23.05.2020 01:58 | Son Güncelleme: 23.05.2020 02:02

Uşak'ta ilk kez uygulanan sokağa çıkma yasağı başladı

367 bin nüfuslu kent sessizliğe büründü

UŞAK - Uşak'ta korona virüs tedbirleri kapsamında ilk kez uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma yasağı başlarken, kentin en işlek caddeleri yasak ile birlikte sessizliğe büründü.

Korona virüsle mücadele kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağı, bu hafta Ramazan Bayramı'nı da kapsayacak şekilde, 81 ilde 4 gün boyunca uygulanmaya başladı. Bu kapsamda ilk kez sokağa çıkma yasağının uygulandığı Uşak'ta saatler 24.00'ı gösterdiğinde şehir merkezinde sessizlik hakim oldu. Kentin en işlek caddesi olan İsmet Paşa caddesi başta olmak üzere şehir içi karayolları bomboş kaldı.

Öte yandan kavşaklarda polisler, mahallelerde ise bekçiler sabaha kadar nöbet tutup devriye görevlerini sürdürüyor.

Uşak'ta ilk kez uygulanan sokağa çıkma yasağı başladı

Kaynak: İHA

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