Uşak'ta İl Encümen Toplantısı

Uşak İl Encümen toplantısı yapıldı.



Uşak İl Encümeni, Hükümet Konağında Vali Salim Demir başkanlığında toplandı.



Toplantıda, kent genelinde yapılan çalışmalar görüşüldü.



Vali Demir, encümen toplantısında göreve yeni atanması dolayısıyla yaptığı konuşmada, Uşak Valiliğine atanmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, şunları kaydetti:



"El birliğiyle yapacağımız çalışma ve gayretlerle kent için önemli işlere imza atmayı temenni ederim. Bizler, bunun olması için elimizden gelen gayret ve özveriyi göstereceğiz. İl Encümeninde bugün ve bundan sonraki dönemlerde görüşeceğimiz gündem maddelerini değerlendirirken hem hak ve adaleti göz önünde bulunduracağız hem de Uşakımızın menfaatlerini gözeteceğiz."